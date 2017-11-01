Вашингтон, 1 ноября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение сохранить базовую процентную ставку на низком уровне 1−1,25% годовых. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 31 октября — 1 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба американского регулятора.

Правление Федеральной резервной системы США. 1917

Данное решение совпало с прогнозами финансовых аналитиков, которые не ожидали от ФРС изменения базовой процентной ставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ФРС повышала свою ключевую ставку два раза. Регулятор поднимал ставку в марте — до 0,75−1%, а также в июне до нынешних 1−1,25%.

До этого темпы повышения были более медленные — по одному разу в 2015 и 2016 годах.

Ещё раньше, в 2007—2008 годах, ФРС снижала ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0−0,25% в декабре 2008 года. Долгое время ставка оставалась на этом рекордно низком уровне.