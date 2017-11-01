Киев, 1 ноября, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Согласно базе данных украинского парламента, одно из постановлений внёс внефракционный народный депутат ЮрийЛевченко, а второе — бывший член фракции «Блока Петра Порошенко», замглавы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин.

Vlad s.777 Арсен Аваков

Отметим, что последним также внесён на рассмотрение проект постановления об обращении Верховной рады к президенту Украины Петру Порошенко с требованием о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Ранее сегодня Юрий Левченко сообщил на своей страниwе в Facebook, что аппарат Верховной рады отказался регистрировать проект постановления об отстранении главы МВД на том основании, что инициатива «не соответствуют действующему законодательству». Однако, по словам депутата, после того, как он процитировал закон «О регламенте Верховной рады», сотрудница аппарата заявила, что «вопрос решается с руководством».

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у сына Арсена Авакова Андрея, после которого он был задержан.

Следственные действия были связаны с делом о растрате бюджетных средств при закупке министерством внутренних дел Украины рюкзаков для национальной гвардии в конце 2014 — начале 2015 годов.