Киев, 1 ноября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. В ночь на 1 ноября правоохранители Панамы экстрадировали на Украину бывшего главу Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива. Это первый случай экстрадиции чиновника, занимавшего высокий пост при президентстве Виктора Януковича — Каськив возглавлялГосударственное агентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Генпрокуратура Украины обвиняет бывшего чиновника в присвоении около 7,5 млн грн. (279 тыс. долл.) бюджетных средств, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gafinchuk Владислав Каськив

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что Каськив был доставлен в Главное следственное управление ГПУ.

«В ночь на 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший председатель Госкоминвестпроекта Владислав Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия. Это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину. Но не последний», — проинформировал Луценко.

Луценко также заявляет, что бывший председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами отказался заключить сделку со следствием.

Примечательно, что уже сегодня, 1 ноября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения чиновнику в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой внесения залога всего в 160 тыс. грн. (5900 долл.). Более того, по словам спикера генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, в ходе рассмотрения вопроса защита Каськива предоставила суду справку о полном возмещении последствий причиненного государству ущерба. Так что после судебного процесса чиновника отпустили.

«Учитывая данный факт, а также наличие пяти несовершеннолетних детей, Печерский районный суд принял решение «применить в отношении подозреваемого Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах 2-месячного срока досудебного расследования. Выбрать подозреваемому Каськиву альтернативную меру пресечения в виде залога». Суд также обязал Каськива сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении. Досудебное следствие продолжается», — сообщила Сарган.

В свою очередь, бывший советник четвертого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявляет, что Каськив сам просил власти Панамы выдать его Украине и прилетел в Киев по доброй воле.

«Генеральная прокуратура сообщила об успешной спецоперации ГПУ и СБУ в отношении находившегося в Панаме Владислава Каскива, назвав это первым случаем экстрадиции и заявив, что они предупреждали, что никто и нигде не скроется. Мягко выражаясь, это дешевый пиар, а не спецоперация. Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суду, что ему нечего скрывать, а потом ещё и купил авиабилет за свой счёт», — утверждает Портнов.

По его словам, вчера Каськив свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям.

«Спецоперация у них. Ох и черти», — подытожил Портнов.

Подтверждает это и бывший чиновник.

«Я обратился в Республику Панама с просьбой дать согласие добровольно приехать в Украину еще 18 сентября. 27 октября Верховный Суд Панамы удовлетворил мою просьбу, зафиксировав международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений», — заявляет Каськив.

Кроме того, украинский журналист Дмитрий Гнап заявляет, что Каськив «украл» из госбюджета не менее 400 млн грн. ($50 млн).

«Генпрокуратура говорит: Каськив украл 7 млн грн. ($270 тыс.) И всё уже вернул в бюджет. Мы сделали несколько расследований по Каськиву. Подсчитали, что он украл не менее 400 млн грн. ($50 млн). Поэтому имеем: $50 млн. — $270 тыс = $49 млн 730 тыс чистой прибыли», — подсчитывает Гнап.

Комментируя последние события, он заявил, что Каськив подкупил генпрокурора Луценко, которому нужны деньги после женитьбы его сына.

«…от остатка надо еще вычесть комиссию ГПУ. У Генпрокурора же сын женился. Новая семья, столько затрат, сами понимаете», — добавил Гнап.

Экс-глава Луганской военно-гражданской администрации, а ныне замминистра по временно-оккупированным территориям Георгий Тука, как и ряд других политиков Украины из «патриотического лагеря», возмутился сумме залога. Решение суда заместитель министра сравнил с ударом грязной мокрой тряпкой по лицу.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года генпрокурор Луценко проинформировал о задержании Каськива в Панаме. Чиновник был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог). Панама отказала Каськиву в предоставлении политического убежища.

Ранее, весной 2015 года, МВД Украины открыло уголовное производство по факту растраты госсредств сотрудниками «Нафтогаза Украины», которые действовали в сговоре с компанией Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. По данным правоохранителей, в результате преступных действий государство недополучило 5,7 млрд грн. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в этом деле также фигурирует Каськив.