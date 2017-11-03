Джуно , США, 3 ноября, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Намерение Вашингтона выставить на аукцион запасы Национального нефтяного резерва на Аляске вызвало горячую дискуссию в США. Что означает скорая сдача в аренду 900 участков под добычу нефти и газа, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Ресурсы Аляски нередко называют стратегическим энергозапасом Штатов, только в северо-западной части этого штата, в Национальном нефтяном резерве, лежат земли, разведанные и неразведанные запасы которых составляют больше 1 млрд баррелей нефти. Наибольший интерес к запасам Аляски проявляют американские Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, англо-голландская Shell, норвежская Statoil. Тем не менее рентабельность новых проектов на Аляске при низких ценах на нефть вызывает сомнения у добывающих компаний; не случайно в прошлом году из выставленных 145 участков заявки были поданы только на 67. Поэтому и тот конкурс на разработку 900 участков Национального нефтяного резерва, о котором сообщило правительство США, еще не означает, что разработаны будут они все.

Освоение богатых ресурсов Аляски и прилегающих к ней морей обсуждалось давно, причем особую остроту вопросу придавала тема разрешения добычи на территории Национального арктического заповедника; администрация США хочет разрешить разведку углеводородных месторождений даже в заповедной зоне. Решение Трампа ввести США в золотую эпоху энергетического доминирования очевидным образом перечеркивает проводимую его предшественником «зеленую политику» и сильно беспокоит защитников экологии: высказываются уверенные опасения, что бурение в водах Чукотского моря и моря Бофорта может привести к экологической катастрофе.

Есть ли у экозащитников причины для беспокойства, читайте в статье: Трамп обратился к запасам Аляски: катастрофа для Арктики

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