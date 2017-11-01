Вашингтон, 1 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США рассекретило около 470 тысяч документов, касающихся операции по ликвидации бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом 1 ноября сообщается в официальном микроблоге ЦРУ в Twitter.

Усама бен Ладен с советником

«Сегодня мы опубликовали около 470 000 файлов, полученных в ходе рейда 2011 года на убежище Усамы Бен Ладена пакистанском Абботабаде», — говорится в сообщении.

Как отмечается, директор ЦРУ Майкл Помпео дал разрешение на публикацию материалов «в интересах прозрачности и улучшения понимания общественностью» явления Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сам глава ЦРУ также выступил с заявлением, в котором отметил, что ведомство «продолжит изыскивать возможности делиться информацией с американскими гражданами в соответствии со своими обязательствами по защите национальной безопасности».

Опубликованные ЦРУ материалы представляют собой текстовые документы, аудио‑ и видеофайлы, а также элементы программного обеспечения. Материалы представлены в оригинале — на арабском языке.

Напомним, в конце октября в США был обнародован 2891 ранее засекреченный документ по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

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