Тегеран, 1 ноября, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Иран встретился с аятоллой Али Хаменеи, официальным духовным лидером исламской республики, сообщает 1 ноября пресс-служба президента РФ.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Али Хаменеи

Отмечается, что эта встреча состоялась сразу же после разговора Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани.

По информации пресс-службы российского президента, Владимир Путин планирует в ходе своего рабочего визита в Иран обсудить с руководством этой страны целый ряд вопросов международного характера, ситуацию в Сирии.

Кроме того, стороны намерены обсудить сделку Ирана по ядерным вопросам с мировым сообществом, которая сейчас поставлена под угрозу срыва из-за действия Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Владимира Путина в Иран будет также включать в себя трехсторонние встречи на высшем уровне в формате Россия-Иран-Азербайджан.