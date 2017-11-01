Москва, 1 ноября, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Российский ритейлер X5 Retail Group ведёт переговоры о приобретении сети супермаркетов «О'кей». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Okmarket.ru Сеть «О'Кей»

«Компания рассматривает возможность приобретения бизнеса супермаркетов (более 30 объектов), которые в настоящее время работают под брендом «О'Кей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что X5 уже обратилась с соответствующим ходатайством в Федеральную антимонопольную службу России.

«Дальнейшие шаги компании будут зависеть от ответа ФАС и переговоров с контрагентом», — указывается в пресс-релизе.

X5 Retail Group является одной из ведущих мультиформатных продуктовых розничных компаний в России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей, среди которых «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Перекрёсток Экспресс».

В октябре сообщалось, что за третий квартал 2017 года чистая прибыль X5 по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась на 5,9% по сравнению с показателем прошлого года — до 7,277 млрд рублей.

Сеть «О'Кей» на сегодняшний день насчитывает 164 магазина, в том числе 74 гипермаркета, 36 супермаркетов и 54 магазина-дискаунтера.