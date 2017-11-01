Москва, 1 ноября, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Кладбище домашних роботов начало работать в Москве на территории «Физтехпарка», сообщается 1 ноября в пресс-релизе Московского технологического института.

Recyclemag.ru Свалка электроники

Теперь сюда любой желающий может сдать отслужившее электронное оборудование, телефоны, пылесосы, приборы, гаджеты и батарейки. Вместо того, чтобы отравлять почву на свалках, их компоненты подвергнутся полноценной переработке и даже получат шанс на вторую жизнь.

«Это значит, что электронные помощники смогут получить вторую жизнь и еще послужат людям», — указано в пресс-релизе.

Кладбище домашних роботов располагается на первом этаже московского «Физтехпарка» и ежедневно принимает в переработку бывших электронных помощников человека.