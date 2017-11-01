Дейр-эз-Зор, Сирия, 1 ноября, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеозапись бомбового удара по объектам боевиков в Сирии, который 1 ноября осуществили стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.

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На кадрах видеозаписи показана подготовка воздушных машин к боевому вылету, перелет до целей и сброс авиабомб.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября шесть российских сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 нанесли групповой бомбовый удар по объектам террористов на территории Сирии. Самолеты взлетели с авиабазы на территории России, прошли через воздушное пространство Ирана и Ирака и нанесли авиаудар по укрепрайонам и складам вооружения и боеприпасов боевиков в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Успешное поражение намеченных целей было зафиксировано средствами объективного контроля. Воздушное прикрытие в небе Сирии обеспечили истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.