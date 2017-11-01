Санкт-Петербург, 1 ноября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 1 ноября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих сотрудников Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, а также ранее судимого местного жителя.

George Hodan Арест

Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД 31 октября, в их квартирах и кабинетах в тот же день прошли обыски. Подозреваемые проходят по уголовному делу о похищении человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Фигуранты дела арестованы сроком до 13 декабря 2017 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 2 августа 2017 года двое оперуполномоченных полиции и их сообщник на территории Василеостровского района у одной из АЗС напали на местного жителя, применив к нему насилие и наручники, после чего доставили на Детскую улицу, где потребовали за освобождение 300 тыс. рублей. После того, как знакомый потерпевшего передал им часть суммы в размере 60 тыс. рублей, злоумышленники отпустили похищенного мужчину.

«В ходе проведенных обысков по месту жительства и работы соучастников были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия <…> Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Подозреваемым в ближайшее время предъявят обвинение.

Как сообщили ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, в этом ведомстве сотрудниками отдела собственной безопасности проводится проверка по факту задержания сотрудников линейного отдела на водном транспорте.

«В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в транспортной полиции.