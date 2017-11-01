Саранск, 1 ноября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Маленький художественный альтернативный театрик в Саранске (МХАТик) открывает новый сезон в новом здании. Театр-студию посетили глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Vk.com/club39418476 Глава Мордовии Владимир Волков оставляет пожелания на стене МХАТика

Театр создан режиссером Сергеем Сеничевым в 1997 году. МХАТик — репертуарный молодежный театр, в котором обучение азам театрального искусства актеры совмещают с работой над произведениями малых и крупных форм. С 2013 года и по настоящее время при МХАТике существует Детская театральная студия «Синяя птица», занятия который сейчас посещает уже более полусотни детей от 6 до 18 лет.

С 2011 по 2016 год театр базировался во Дворце Искусств Мордовского госуниверситета. В январе 2017 года худрук Сеничев обратился с письмом к руководителю Мордовии с просьбой о собственном помещении. В апреле администрация городского округа Саранск по поручению Волкова передала МХАТику в пользование помещение бывшего кафе «Театральное». Также правительство республики выделило субсидию в размере 650 тыс. рублей. Добавив собственные средства и спонсорские пожертвования театр смог осуществить реконструкцию внутренних интерьеров, построить инфраструктуру, отвечающую профессиональным запросам, оборудовать зрительный зал на 90 посадочных мест, оснастить сцену необходимым оборудованием и обустроить многофункциональное репетиционное помещение для занятий Детской студии.

По словам Волкова, этот театр — первый опыт государственно-частного партнерства в Мордовии в области театрального дела. Глава региона считает, что площадка будет способствовать творческой самореализации и позволит раскрыться новым талантам.

«Творческая жизнь нашей республики год от года становится все более насыщенной. Театры Мордовии радуют новыми постановками зрителей самых разных возрастов, добиваются многочисленных успехов на профессиональных конкурсах. Важной вехой театральной жизни республики стало и сегодняшнее открытие МХАТика. Благодаря ему у театралов есть возможность увидеть множество новых постановок и привлечь новую аудиторию. Благодаря МХАТику с театральным искусством познакомятся новые зрители всех возрастов», — отметил Волков.

Глава Мордовии заверил, что будет обязательно посещать театральные премьеры на новой площадке. Вместе с мэром Саранска они написали на стене МХАТика пожелания успехов и удачи, Сеничев отметил, что такие послания станут новой традицией.

В репертуаре театра: трагикомедии «Вишневый Ад» и «Ваня» по пьесам Антона Чехова, спектакль «Танго с биографией» о жизни и творческом пути Степана Эрьзи, сценическая притча «Поезд» по мотивам фантасмагории Петра Громова «Возвращение», «Махонькие трагедии» («Сватовство», «Упыри», «Игроки», «Три несестры»), сценическая фантазия «Пересказка о рыбке», спектакль «Не плачь, Зунков!» по пьесе Валентина Зверовщикова «Трагедии первого этажа», спектакль «Наташкина мечта» в исполнении воспитанниц старшей группы Детской студии и — визитная карточка театра — сказка «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка, в которой заняты 50 детей и их мам — беспрецедентное в масштабах России театральное действо: нигде этот большой классический спектакль не играется детьми.