Ярославль, 1 ноября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. 1 ноября суд вынес решение в отношении бывшего начальника отдела по опеке и попечительству управления образования Ростовского муниципального района Галины Рассамагиной, обвиняемой в халатности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Экс-главе органов опеки вынесен приговор

Напомним, бывшая начальница отдела опеки и попечительства управления образования Ростовского муниципального района Галины Рассамагина обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Преступления были выявлены в ходе расследования нашумевшего уголовного дела о приюте в селе Мосейцево Ростовского района. Напомним, что семнадцать лет назад в селе Мосейцево Ростовского района несколько женщин, которые именовали себя православными, открыли «детский приют». Регистрировать эту организацию они не стали. Для «приюта» использовалось бывшее здание сельской школы и несколько приобреенных в Мосейцево домов.

Внутри этого заведения практиковался уклад, похожий на монастырский: взрослые женщины именовали друг друга «матушками», а волонтеров — «трудниками» и «насельницами». В «приюте» существовали «домовая церковь» и «трапезная», на стенах висели иконы, день начинался и заканчивался молитвами, соблюдались посты. В одежде обитательниц царило единообразие с длинными, до пят, темными юбками, а также светлыми однотонными платками, которые в отличие от традиционного способа ношения, надвигались на лоб почти до уровня глаз.

Следствием и судом установлено, что в различные периоды времени проживали несовершеннолетние дети. Их систематически избивали, в отношении девочек совершались иные насильственные действия. В ноябре 2014 года там погибла 13-летняя воспитанница.

Как сообщают в СУ СКР по Ярославской области, факты издевательства над детьми и их избиения носили «общеизвестный и очевидный характер и требовали от должностных лиц принятия исчерпывающих мер в пределах их компетенции, а со стороны начальника отдела опеки и попечительства управления образования — вплоть до инициирования вопроса о немедленном отобрании детей». Несмотря на наличие многочисленных фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, Рассамагина не приняла со своей стороны исчерпывающих и адекватных мер реагирования. В результате ее халатного бездействия от побоев погибла проживавшая в семье 13-летняя девочка.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства. От уголовной ответственности она освобождена в связи с истечением срока давности.