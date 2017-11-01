Москва, 1 ноября, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Мосгордума хочет ужесточить ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного парламента 1 ноября. Депутаты предлагают установить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также, если они повлекли по неосторожности смерть человека.

Телефонный террорист

«В 14 крупных городах России, начиная с 11 сентября, спецслужбы эвакуировали школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания из-за массовых анонимных звонков о минировании. Ложные звонки о минировании поступили и в Московской городской парламентско-общественный центр, в результате чего были эвакуированы сотрудники и посетители приёмной Мосгордумы, а также приёмной уполномоченного по правам человека в Москве. После проверки здания сотрудниками кинологической службы МВД и МЧС опасных предметов обнаружено не было», — отметил Алексей Шапошников.

Он добавил, что подобные массированные атаки не только большой наносят материальный ущерб, но и создают панические настроения в обществе. Специальные службы вынуждены выезжать по ложным звонкам в то время, когда людям требуется реальная помощь. На данный момент ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма установлена статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

«Однако, телефонных террористов это не останавливает», — подчеркнул Алексей Шапошников.

В связи с этим Мосгордума предлагает увеличить размер штрафов за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. Также предлагается ввести ответственность за совершение подобных преступлений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой за совершение деяний, повлекших по неосторожности смерть человека. Это позволит квалифицировать телефонный терроризм в качестве особо тяжкого преступления, а не в качестве преступления средней тяжести, как сейчас.

«Мы считаем правомерным наказывать лишением свободы на срок от восьми до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также если повлекли по неосторожности смерть человека», — заключил председатель Мосгордумы.

Добавим, предложения по ужесточению ответственности будут обсуждаться на комиссиях Мосгордумы по безопасности и по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, волну «телефонного терроризма» в Москве оценили как вызов для сотрудников следственных органов, а также назвали проверкой российских спецслужб на предмет быстрого реагирования.

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