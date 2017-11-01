Ярославль, 1 ноября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. В Ярославской области приняты все дороги, входящие в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Об этом было объявлено на встрече с общественностью в правительстве области 1 ноября, сообщил корреспонденту автор проекта «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков, присутствовавший на мероприятии.

Правительство Ярославской области Безопасные и качественные дороги в Ярославле: два взгляда

«Приняты все дороги, но не все работы. Власти поступили следующим образом: приняли фактически выполненные качественные работы. А по тем работам, которые выполнены некачественно, принято решение их не продолжать, так как погода уже не позволяет. Эти работы не будут оплачены подрядчикам. На этом программа в области закрыта. Правда, все же есть работы, которые будут фактически продолжаться — например, уборка оставшегося мусора. Большинство претензий касаются компании «Экоград», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Жаворонков.

Между тем на сайте «Безопасные и качественные дороги» в разделе «статистика работ в агломерации» говорится о 100-процентном исполнении программы. 1 ноября — одна из контрольных точек программы, к этому дню правительством Ярославской области должно быть «обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ агломерации «Ярославская» на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ».

По данным корреспондента ИА REGNUM, выполнение работ затянулось, а приемка отремонтированных дорог шла до последнего дня. У представителей общественности, которые привлекались к контролю над выполнением программы, возникали вопросы к качеству работ по ряду улиц.

«Я бы оценил итоги исполнения программы на 3 по пятибалльной шкале: удовлетворительно. Две трети работ выполнены хорошо. Надо сделать так, чтобы проблемы, которые возникли в этом году, в следующем не повторились», — сказал корреспонденту ИА REGNUM модератор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Представители общественности неоднократно обращали внимание власти на некачественное выполнение работ по программе, как то укладку асфальта в дождь, большие лужи на отремонтированных улицах, стирающуюся разметку, неровные стыки асфальтового покрытия. Евгений Жаваронков, следивший за работами на Юго-Западной окружной дороге и улице Менделеева, также оценивает исполнение программы по данным объектам на «тройку».

В управлении массовых коммуникаций правительства Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не знали о проведении встречи с общественностью, а потому не пригласили на него журналистов. Итоги исполнения программы в региональном правительстве корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали так:

«Программа завершена, сейчас идет работа по подведению итогов на всех уровнях ‑ и на региональном, и на федеральном. Мы анализируем все этапы проведенных работ. Проводятся обсуждения и в проектном офисе агломерации, и с представителями общественности. Окончательные итоги и планы на 2018 год будут подведены чуть позже», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Интересно, что помимо собственно ремонта дорог в программу входят и ряд других сопутствующих мероприятий. Так, как следует из программы, к 1 сентября 2017 года в Ярославской области должен быть «разработан и запущен в пилотную эксплуатацию информационный ресурс, обеспечивающий: формирование базы данных фото‑ и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами; общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог». Корреспонденту ИА REGNUM не удалось обнаружить такой ресурс в сети интернет.

Возможно, таким ресурсом стоит считать группу «Безопасные и качественные дороги. Ярославль» в соцсети «Вконтакте», ссылка на которую указана на сайте «Безопасные и качественные дороги». Правда, группа наполнена в основном официальными сообщениями мэрии Ярославля о ходе реализации программы, а последняя публикация — опрос «Городские дороги стали лучше?», к которому прикреплена картинка с изображением города Омска.

При этом 45% опрошенных выбрали вариант «Заметил (а), но качество ремонта хромает». 28,1 сказали, что дороги стали ощутимо лучше, а 20% ремонта дорог вообще не заметили (данные на 1 ноября). Кроме того, программа обязывала разработать и запустить к 1 сентября в пилотную эксплуатацию «общественно доступную информационно-аналитическую систему контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов». А до 2 октября должно было пройти обсуждение хода реализации программы с представителями общественности. Найти информацию об этих мероприятиях корреспонденту ИА REGNUM также не удалось.