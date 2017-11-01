Москва, 1 ноября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Образ будущего России связан с единством элиты и народа, что требует воспитания народа, вложения в него ресурсов и ответственность элиты за судьбу страны, заявил 1 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXI Всемирного русского народного собора.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

«Элиты и народ должны быть нераздельным и единым началом», — сказал патриарх.

Он добавил, что представители элиты должны быть непросто выше других людей, но должны нести ответственность за судьбу страны.

«Настоящая элита — те, кто принял на себя ответственность за судьбу страны, кто отождествляет личные интересы с национальными и государственными интересами», — добавил патриарх.

Предстоятель РПЦ напомнил, что трагические события начала и конца XX века в России связаны с несостоятельностью элиты. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее подготовке. Патриарх добавил, что необходимо воспитывать народ и общество, чтобы сформировать базу ответственных элит.

«Если мы не воспитаем свой народ, его воспитают другие», — сказал предстоятель РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года патриарх Кирилл заявил, что атеисты, составляющие меньшинство современного общества, пытаются управлять верующими, которые оказываются неспособными коллективно защитить свое право на религиозное мировоззрение. По его словам, число верующих по всему миру растет, а атеисты преобладают в странах с высоким уровнем потребления.