Дамаск, 1 ноября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Шесть российских сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов на территории Сирии, сообщает 1 ноября пресс-служба Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Ту-22М3

Стратегические ракетоносцы взлетели с авиабазы на территории России, прошли через воздушное пространство Ирана и Ирака и произвели авиационный удар по укрепрайонам и складам вооружения и боеприпасов боевиков в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Воздушное прикрытие стратегических ракетоносцев в небе Сирии осуществляли истребители Су-30СМ из состава группировки авиабазы Хмеймим.

В российском военном ведомстве отметили, что поражение всех назначенных целей было подтверждено средствами объективного контроля.

Все самолеты ВКС России после выполнения задания благополучно вернулись на свои аэродромы базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября сирийское командование заявило об освобождении от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще трех районов города Дейр-эз-Зор.