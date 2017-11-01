Ярославль, 1 ноября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области успокоили жителей Ярославля: опасности для населения в связи с возгоранием на одной из установок ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Канал «Неравнодушный Ярославль» в Telegram Пожар на НПЗ

Информация о возгорании на предприятии поступила в Главное управление МЧС по Ярославской области в 15:30. В это же время фотографии открытого огня на предприятии стали появляться в социальных сетях, возникла паника.

Как уточнили в ГУ МЧС, пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3. На место в оперативном режиме выехали 15 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара.

«На установке, где произошло возгорание, сотрудники предприятия не работали, так как установка действует в автономном автоматизированном режиме. Опасность для населения отсутствует. Ситуация находится на контроле правительства Ярославской области» — сообщил заместитель председателя правительства Роман Колесов.

По состоянию на 17.15 пожар не потушен, работы по его локализации продолжаются. Появились сообщения о погибшем рабочем подрядной организации, которая проводила работы на установке. Еще один мужчина сильно обгорел.