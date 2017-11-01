Ярославль, 1 ноября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. 1 ноября на базе АО «Ярославльводоканал» прошло выездное совещание передаче имущественного комплекса водоснабжения и водоотведения муниципальных районов в собственность области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Выездное совещание

Напомним, областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения был принят в конце прошлого года. Уже с нового года полномочия переходят к органам власти Ярославской области.

В областную собственность уже переданы активы Ярославского и Рыбинского водоканалов. В настоящее время идет процесс передачи МУП «Ростовская энергетическая компания». На его базе на основе имущества водоснабжения и водоотведения муниципальных образований по южному направлению будет создано опорное государственное предприятие.

Такое перераспределение, как сообщают региональные власти, позволит провести масштабную модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения.

На встрече было особо подчеркнуто, что сохранение 100-процентного пакета акций в собственности области имеет приоритетное значение.

На встрече был избран председатель совета директоров АО «Ярославльводоканал». Им стал заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко. Также участники совещания рассмотрели текущее финансово-хозяйственное состояние предприятия. Его финансовое оздоровление курирует председатель правительства Дмитрий Степаненко. По результатам, составленным за 9 месяцев текущего года, чистая прибыль акционерного общества превысила 4 миллиона рублей.