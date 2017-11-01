Выборг, Ленинградская область, 1 ноября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Разведывательную схему советских военных с указанием даты, обрывки фронтовых писем советских солдат, хорошо сохранившийся постер шведской актрисы Ингрид Бергман из финского журнала, финско-английский карманный словарь, обрывки газет на финском, шведском и русском языках, включая газету «Ленинградская правда» от 13 июля 1944 года, обнаружили реставраторы в ходе работ в Часовой башне Выборга в Ленинградской области. Об этом сегодня, 1 ноября, корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор музея-заповедника «Выборгский замок» Владимир Цой.

Выборгский замок

По словам Владимира Цоя, разведсхему реставраторы обнаружили в ходе работ на чердаке Часовой башни Выборга, фактически в завалах между досками, среди обрывков финских и русских газет.

«Её размеры — примерно 40 на 30 см. Выполнена на тончайшей бумаге. Представляет собой карту, в центре которой стоит точка. Эта точка и есть Часовая башня. А от нее проведены лучи красного цвета. Как нам подсказали наши коллеги, это артиллерийская разведсхема», — рассказал Цой.

По его словам, на схеме очень точно изображены очертания Выборгского залива и близлежащие населенные пункты.

«Сделано прекрасной рукой, прекрасный шрифт, будто типографский. Там даже стоят даты. То есть мы понимаем, что это прямо в дни взятия и освобождения Выборга в 1944 году», — восхищенно добавил директор Выборгского замка.

По его словам, находку пока не могут представить посетителям, но подготовка к этому идет. В ближайшее время разведсхема будет оцифрована и выложена в свободный доступ. Сам оригинал выложат, как только будут уверены в его безопасности.

Https://m.vk.com/id432917 Разведсхема из Выборгского замка

«Помимо разведсхемы там есть потрясающий постер, чуть-чуть попорченный временем, из финского журнала, посвященного кино, с потрясающим изображением Ингрид Бергман. Также там нашли осколки батареи и телефона, которые использовались финнами», — добавил Владимир Цой.

Артефакты, пролежавшие нетронутыми более 70 лет, относятся к периоду Выборгской наступательной операции правого крыла Ленинградского фронта летом 1944 года, проходившей при содействии части сил Балтийского флота и Ладожской военной флотилии как часть стратегической Выборгско-Петрозаводской наступательной операции.

Наступление советских войск на Карельском перешейке и в Карелии стало завершающим этапом битвы за Ленинград и наряду с Псковско-Островской операцией положило конец вражеской оккупации Ленинградской области.