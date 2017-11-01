Петрозаводск, 1 ноября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Карелии стали известны результаты анализов, которые специалисты регионального минсельхоза запросили в трех лабораториях республики и Санкт-Петербурга, чтобы выяснить причины падежа норок и лис на звероферме «Пряжинская». Об этом ИА REGNUM рассказали в минсельхозе Карелии.

ИА «Республика Карелия» Пряжинская норка

Бактериологическое исследование трупов норки и лисы проводилось в ГБУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория». Вирусологические — в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» и в научно-исследовательской лаборатории Explana. В частности, трупы животных проверялись на наличие возбудителей псевдомоноза, сальмонеллеза, парвовирусного энтерита, чумы плотоядных, алеутской болезни.

Все результаты — отрицательные. Таким образом, в Карелии получили официальное подтверждение того, что падеж норки и лисы на звероферме не связан с эпидемией. Несколько тысяч пушных зверей умерли от того, что их длительное время не кормили, а если и кормили, то некачественными продуктами.

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«Сырье, используемое для приготовления кормов, по показателям pH, амминоаммиачному азоту, летучим жирным кислотам имеет начальную стадию порчи (субпродукты свиные, рыбные отходы), или относится к недоброкачественному корму (кормосмесь, состоящая из рыбных и куриных отходов), — заявили в региональном минсельхозе. — Полученный из данного сырья и проваренный корм для зверя по перечисленным выше показателям также относится к недоброкачественному корму. Одной из основных причин гибели животных явилась остановка сердца, вызванная миокардиодистрофией. В отдельных случаях наряду с миокардиодистрофией отмечались перерождение печени, нефрит, цистит».

При этом, несмотря на такие результаты, министр сельского и рыбного хозяйства республики, вице-премьер Владимир Лабинов продолжает говорить о том, что не последнюю роль в пряжинском падеже сыграло отсутствие противоэпизоотических мероприятий, грубо говоря, прививок от заразных заболеваний. ИА REGNUM отдельно обратилось к министру за разъяснениями.

«Любая прививка ведет к формированию не только специального иммунитета, но и влечёт за собой общее повышение иммунного статуса и сопротивляемости организма, — ответил министр Лабинов. — В связи с этим отсутствие противоэпизоотических мероприятий приводит к понижению уровня сопротивляемости и влечет за собой повышение отхода (падежа — прим. ред.) зверей от неблагоприятного воздействия любых паратипических факторов (например, уровня и полноценности кормления — прим. ред.)».

Таким образом, по мнению главы карельского Минсельхоза, к падежу животных привели заболевания, вызванные голодовкой, низким качеством корма и общей ослабленностью организма.

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Напомним, к 1 октября на звероферме «Пряжинская» только норок погибло около 2,5 тыс. голов; статистику лисьих смертей никто не ведет. К такому результату привела работа нынешнего владельца предприятия — эстонского бизнесмена Айво Халлиста. В прошлом году он выкупил звероферму, поголовье пушного зверя на которой оценивалось в 14−15 тыс. голов норки и лисы. Сейчас их много меньше 10 тыс. голов. Зверей кормили гнилой смесью зерновых и мяса, временами они голодали.

Ситуация потребовала вмешательства республиканского правительства: владельца зверофермы свели с потенциальным инвестором, компанией «Ленптицепром-И» из Ленобласти. Но ее руководитель от сделки отказался: ему попытались продать часть поголовья, уже принадлежащую кредиторам эстонца. Сейчас, по оценке Минсельхоза, зверей кормят, «лисы выглядят уверенно на «четыре с плюсом», норка — на «четыре».

Попытки продать хозяйство более ответственному бизнесмену продолжаются. Параллельно возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными. Поводом для следственных органов, кроме падежа норок, стала голодная смерть 15 телят на соседнем АО «Пряжинское», также принадлежащем Айво Халлисту.