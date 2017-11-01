Москва, 1 ноября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что решение администрации сервиса микроблогов Twitter о блокировке рекламы с аккаунтов российских СМИ могло быть принято под давлением. Об этом она заявила 1 ноября, выступая на расширенном заседании Совета Федерации.

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«Каков был механизм принятия решения компанией Twitter, которая сказала что это решение далось им нелегко? Не говорит ли это в таких завуалированных фразах о том, что на компанию воздействовали и оказывали серьёзное давление?» — сказала Мария Захарова.

Ранее сегодня комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России рекомендовала российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter. По мнению сенаторов, это должно стать «ответной зеркальной меры на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ».

Представитель комиссии Олег Морозов также сообщил журналистам, что сенаторы обобщат предложения по симметричному ответу на действия в отношении российских СМИ, поступившие от различных министерств и ведомств, и подготовит соответствующие законодательные инициативы.

Напомним, 27 октября администрация сервиса Twitter объявила о запрете размещения на своей платформе рекламных постов с аккаунтов российских информационных агентств RT и Sputnik. Со слов представителей Twitter, данное решение было принято в соответствии с заключением америкнских спецслужб о якобы имевших место попытках указанных СМИ вмешаться в ход президентских выборов в США.