Зачем Россия и США кружат над Северной Кореей: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Полёт «стратегов»: бомбардировщики США и России патрулируют КНДР;
- Бесчеловечная атака: Москва выражает соболезнования в связи с трагедией в Нью-Йорке;
- На позиции огня: Киев сосредотачивает военную технику на линии разграничения;
- Минуя цены на «чёрное золото»: рубль зависит от притока иностранного капитала;
- Под угрозой уничтожения: в Югре уникальным растениям грозит гибель.