Киев, 1 ноября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Пять нападений на украинских журналистов произошло в октябре, сообщает 1 ноября пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

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Согласно сообщению, инциденты произошли в Киеве, в Киевской и Херсонской областях. Троих журналистов избили и задержали сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) во время штурма здания Святошинского суда Киева.

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«Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове. Я кричал, что журналист, а они: ах ты пресса, на!», — прокомментировал ситуацию один из пострадавших.

Другой инцидент произошел в селе Заборье Киевской области. Журналиста и его автомобиль забросали кирпичами во время того, как пострадавший снимал пикет. Последний случай произошел во время выборов в Белозерской объединенной территориальной общине (ОТГ). Корреспондент снял, как избирателей подвозили на участок, после чего неизвестные напали на журналиста, избили его и отобрали камеру.

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Напомним, на Украине регулярно происходят нападения на журналистов, особенно оппозиционных. Так, ранее на Украине похитили и насильно выдворили из страны российскую журналистку за «необъективный» репортаж о Дне независимости.