Вашингтон, 1 ноября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Новый марсоход NASA «Марс-2020» запишет на видео процесс посадки на поверхность красной планеты. Об этом 31 октября сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

NASA Марсоход «Марс-2020»

На новом аппарате будут установлены 23 камеры, которые будут делать панорамные фотографии планеты, не прибегая к склеиванию множества отдельных снимков.

Отмечается, что новый ровер будет оснащён семью научными, девятью навигационными камерами, а также семью специализированными записывающими устройствами. Они будут использоваться для съёмки процесса посадки марсохода.

На аппарате также будет установлен микрофон, что позволит услышать звуки Марса.

Напомним, предыдущий марсоход — Curiosity — был запущен в ноябре 2011 года. В августе 2012 года он достиг поверхности красной планеты и был направлен в кратер Гейла. Изучение марсианского грунта в кратере показало, что кратер Гейла в далеком прошлом представлял собой озеро, а условия на Марсе были благоприятны для существования микроорганизмов.