Тверь, 1 ноября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Тверской области готовятся к реализации масштабные инвестиционные проекты в сфере птицеводства. Группа компаний «Евродон», которая занимает четверть российского рынка индейки, намерена запустить в регионе комплексы выращиванию пекинской утки и индейки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 1 ноября. Агрохолдинг ведёт подбор участков в Тверской области, где будут размещены новые производственные объекты, делегация региона посетила комплексы ООО «Евродон» в Ростовской области.

Птицеферма

«Реализация проектов, связанных с развитием сельского хозяйства, для нас имеет приоритетное значение. Мы готовы оказать поддержку инвесторам, которые готовы создавать в Тверской области активы, развивать свое производство», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Договорённость о взаимодействии была достигнута между главой региона Игорем Руденей и главой «Евродона» Вадимом Ванеевым в мае 2017 года. В сентябре состоялась ещё одна рабочая встреча главы региона и руководителя компании, и планы получили подтверждение.

«Евродон» планирует реализовать в Тверском регионе несколько инвестпроектов, основанных на опыте уже действующих производств компании в Ростовской области. Помимо создания комплексов по выращиванию пекинской утки (мощностью до 80 тыс. тонн в год) и индейки (мощностью до 300 тыс. тонн в год), планируется также строительство универсального мясоперерабатывающего комплекса (до 600 тонн продукции в сутки), завода по производству комбикорма, инкубаториев для индейки мощностью до 16 млн и 20 млн яиц в год соответственно.

Реализация намеченных планов позволит создать более 8 тыс. новых рабочих мест для жителей Верхневолжья и обеспечить налоговые поступления в консолидированный бюджет области в размере около 870 млн рублей в год. Финансирование проекта на данный момент обсуждается с несколькими российскими банками. Для компании «Евродон» расширение производственных мощностей даст возможность поставлять продукцию не только в регионы России, но и на экспорт.

Вопрос продвижения животноводческой продукции, в частности мяса птицы, на внешние рынки сегодня актуален для российских производителей. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, которое прошло в октябре в Воронеже.

«Сельское хозяйство демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику. Сегодня это современная, привлекательная для инвестиций отрасль. Наши производители не только укрепляют позиции на российском рынке, но и наращивают свой экспортный потенциал», — отметил глава государства.