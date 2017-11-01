Астрахань, 1 ноября, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Аэропорт «Астрахань» проверили на чистоту. Как оказалось, похвастаться безупречным соблюдением требований санитарно — эпидемиологического законодательства воздушная гавань столицы Прикаспия не может. Такие выводы сделали специалисты астраханской транспортной прокуратурой, передаёт ИА REGNUM 1 ноября.

Volkov Древний туалет

Содержать в чистоте объекты аэропорта должен был индивидуальный предприниматель, с которым акционерное общество «Аэропорт Астрахань» заключила договор на клининговое обслуживание. Между тем, обязательства бизнесмен в полной мере не выполнил. На момент проверки туалеты не только оказались грязными, но и не были обеспечены достаточным количеством работоспособных электрополотенец. Но это ещё не все недостатки. Повесить верхнюю одежду просто было некуда — крючки отсутствовали, также не было и полок для личных вещей посетителей.

Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). Представление внесено и генеральному директору АО «Аэропорт Астрахань».

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Добавим, что туалеты астраханского аэропорта неприятно поразили московского журналиста и блогера Игоря Черского. Уборные он назвал «местом для грешников, которые пока не попали в ад».

Как написал Черской на своей странице в Фейсбуке, туалет в воздушной гавани Астрахани может претендовать на звание одного из самых грязных и вонючих мест на Земле.

«Нет бумаги, нет задвижек, все в дерьме. Из уважения к чувствам зрителей выкладываю фото вешалки, которая заменяет задвижку», — поделился своими впечатлениями Черский.

После предпринятых надзорных ведомством мер, блогер поблагодарил прокуратуру за внимание к его замечаниям.

«Большое спасибо региональной транспортной прокуратуре Астрахани, которая отреагировала на мой пост в соцсетях. Пишут, что теперь в туалеты местного аэропорта не страшно войти. Хоть где-то мир стал немного чище! Ура», — написал Черской.

Не лестно отозвался о санузлах астраханского аэропорта и побывавший в столице Прикаспия путешественник Алексей Горячев. Он отметил старую сантехнику, отсутствие мыла и бумаги.

Как сообщало ИА REGNUM, не без изъянов оказалась и система безопасности особо охраняемого объекта — аэропорта «Астрахань». Слабые места выявил произошедший весной 2016 года случай. Тогда на территорию воздушной гавани без труда смогли проникнуть двое подростков.