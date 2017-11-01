Москва, 1 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Сырьевой рынок следует 1 ноября в русле ралли, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent к середине сессии дорожает на 1,1% и стоит $61,61. За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке предлагают $55,02.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Представленная накануне статистика от API исполнила роль катализатора для новой волны покупок», — отметила эксперт.

Согласно вышедшим данным, запасы нефти за прошлую неделю упали на 5,09 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов опустились на 7,7 млн баррелей.

«Сегодня вечером свет увидит новый релиз от минэнерго США на эту тему, но львиная доля оптимизма уже учтена в котировках. Средние прогнозы предполагают, что запасы нефти сократились на 2,1 млн баррелей к 27 октября, запасы бензина упали на 1,25 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 2,5 млн баррелей», — привела цифры Бодрова.

Примечательно следующее: впервые за полгода глобальные инвестиционные банки улучшают прогнозы по нефти, изменяя тем самым своему обычному скептическому взгляду.

«Это напрямую связано с заметным снижением излишков предложения сырья — то есть прямым результатом работы соглашения ОПЕК+. На подобном фундаменте нефтяные «быки» чувствуют себя превосходно», — отметила эксперт.

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