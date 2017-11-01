Москва, 1 ноября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Российский рубль 1 ноября укрепляется в парах с иностранными валютами — но совсем не так резко, как мог бы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По ее мнению, на текущий момент ситуация в рублевых парах необычная. С одной стороны, особенного негатива для «россиянина» сейчас нет. С другой стороны, и на позитив он не откликается.

«В результате подобной рублевой «невозмутимости» доллар способен начать дорожать, как только появится такая возможность, — отметила Бодрова. — Для начала, неплохо было бы все-таки закрепиться выше 58,35 руб./USD».

К сегодняшнему дню рублевая цена барреля черного золота оценивается в 35 834 рублей. Это максимумы 2017 года.

«Тот факт, что рубль остается равнодушным к очередным нефтяным рекордам, наводит на мысли о крайней неустойчивости на российском рынке ликвидности и низком спросе именно на рубли», — пояснила эксперт.

Добавим, 1 ноября доллар США оценивается в 58,09 руб. (-0,4%). Евро торгуется по 67,64 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на 2 ноября составляют 58,15 руб. за американскую валюту и 67,71 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 4 и 7 копеек соответственно.

Читайте также: Рубль в ноябре останется сильным