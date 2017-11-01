Ереван, 1 ноября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Разработка концепции обучения русскому языку не связана с членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Об этом в интервью «Российской газете» сказал президент Армении Серж Саргсян.

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По его словам, в Армении к русскому языку всегда относились хорошо, и он всегда был широко распространен. По его мнению, так как экономики России и Армении связаны тысячами нитей, у стран очень тесное гуманитарное сотрудничество, знание языка просто необходимо.

Саргсян проинформировал, что в Армении изучение русского начинается со 2-го класса. Представители национальных меньшинств и дети граждан РФ имеют право обучаться в школах на родном языке — существуют классы, где процесс обучения целиком идет на русском.

«Сегодня предпринимаются необходимые шаги, чтобы сохранить традиции преподавания русского языка и его распространения среди подрастающего поколения», — отметил президент Армении.

Он также рассказал, что сегодня в сфере образования Армении реализуются проекты по модернизации общеобразовательных программ и методики преподавания отдельных предметов.

«Особое внимание уделяется необходимости свободного владения не только родным языком, но и 2−3 иностранными языками, в том числе русским. Поэтому такие концепции мы разработали по углублению изучения как русского, так и других языков. В настоящее время Министерство образования и науки Республики Армения разрабатывает конкретные методики, которые позволят повысить качество преподавания русского языка в общеобразовательных школах страны», — сказал Саргсян.

По его словам, это делается с целью повышения качества обучения молодежи. При этом он заявил, что основной акцент необходимо сделать на качестве преподавания русского языка.

«Армения всегда славилась своей школой русистов. Но русский язык, как и любой язык, это — живая ткань, которая постоянно развивается. Следовательно, надо прилагать усилия, чтобы быть в курсе этих изменений, внедрять новые методики преподавания, чаще организовывать соответствующие конференции и семинары, причем как в Армении, так и в России. В этом смысле немалую роль могут сыграть Российско-Армянский университет и филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Армении», — сказал глава Армении.

При этом он не смог назвать точные сроки принятия концепции, лишь сказав, что её принятию абсолютно ничего не мешает.

«Думаю, это вопрос нескольких месяцев. Каких-то кардинальных изменений с принятием концепции не произойдет, потому что отношение к русскому языку в Армении, повторяю, всегда было доброжелательным», — резюмировал Серж Саргсян.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Армении разработало концепцию преподавания русского языка в школах, которая в данный момент вынесена на общественное обсуждение.

Поводом для разработки такой концепции послужило поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о повышении качества преподавания иностранных языков. Так как в образовательной системе Армении русский язык не входит в число иностранных, то министерство, будучи ответственным за политику в сфере образования, разработало две отдельные концепции.

В разработанном документе говорится, что обучение русскому языку в Армении является одной из важнейших задач. В качестве цели указывается «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом».

«Владение русским языком является конкурентным преимуществом гражданина при получении высшего образования и формировании профессиональных навыков. Возрождение и развитие производства, науки, образования и культуры, а также контакты Армении с мировым сообществом, противодействие геоэкономическим и геополитическим вызовам и реализация процессов в нашей стране ставят задачу и необходимость обеспечения свободного владения русским языком среди армянской молодежи», — говорится в документе.

Весной 2017 г. спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России. Власти Армении на это заявили, что согласно Конституции Армении государственным языком Республики Армения является армянский язык.