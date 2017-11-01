Ярославль, 1 ноября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля отказались принимать руководителя фракции КПРФ Евгению Овод на работу на постоянной профессиональной основе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгения Овод (в центре)

Вопрос был включен в повестку дня заседания 1 ноября по инициативе самой Овод. 16 депутатов проголосовали «против», 10 — «за» и 5 воздержались.

«Трудно было предположить, что партия «Единая Россия», которая имеет подавляющее большинство в муниципалитете, разрешила бы представителю другой партии стать депутатом на постоянной основе. Но то, что половина депутатского корпуса были не против, говорит о том, что люди понимают — с оппозицией надо выстраивать диалог. Для меня ничего не поменялось — я как буду работать на благо ярославцев и на непостоянной основе», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Евгения Овод.

Депутат от «Единой России» Михаил Писарец, который недавно сам стал депутатом на постоянной основе, не был среди тех, кто голосовал против перевода коммуниста на зарплату.

«Это был не принципиальный вопрос, поэтому консолидированной позиции фракции «Единая Россия» не было. Каждый голосовал на основе личных убеждений. Я не знаю, почему голосовали против. Могу лишь предположить, подчеркиваю, предположить — депутаты подумали, что Евгения будет работать не на весь депутатский корпус, а лишь во благо своей партии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета 7 созыва Михаил Писарец.

Как стало известно ИА REGNUM, в ближайшее время на единственный вакантный пост депутата на постоянной основе могут появиться новые претенденты. Зарплата депутата на постоянной основе в городском представительном органе составляет около 30 тыс рублей.