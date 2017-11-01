Астана, 1 ноября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Производство и переработка консервированных овощей в Казахстане за три квартала 2017 года выросла на 45,5%, сообщает 1 ноября мониторинговое агентство «Enegryprom» со ссылкой на Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

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Производство фруктовых и овощных скоков выросло на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и переработанных плодов и орехов на 16,6% за 2017 год.

В стоимостном выражении объемы переработки консервированных овощей и фруктов достигли 81,1 млрд тенге ($240 млн), что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В Алма-Ате производят наибольший объем соков 41,5% от производства в Казахстане, а также переработанных консервированных овощей — 53,5%. Производство переработанных орехов в Алма-Ате составляет 25,7%. На первом месте по производству этого продукта находится Северо-Казахстанская область — 35,5%.

Переработка овощей и фруктов является приворотной сферой экономики Казахстана. Однако, несмотря на значительный рост производства, сектор нуждается в импортозамещении.

Казахские производители обеспечили потребителей соками на 83,2%, консервированными и переработанными овощами на 28,5%, переработанными орехами и плодами на 2,5%.