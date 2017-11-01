Севастополь, 1 ноября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Рыбаки Балаклавы опасаются, что строительство стоянок для элитных яхт лишит их причалов и промысла. Артель рыбаков провела собрание с участием муниципальных депутатов и отправила запрос губернатору Севастополя. Об этом ИА REGNUM сообщили в общественном движении «Доброволец».

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

Люди тревожатся, что потеряют рыбацкий причал — небольшую часть Балаклавской набережной, на котором сосредоточены стоянка судов, выгрузка рыбы, хранится инвентарь. На это место со всего города приезжают по утрам за свежей рыбой торговцы и горожане.

«Теперь, когда Балаклава должна принять новый облик, соответствующий статусу курортного города, к которому привлечено внимание высшего руководства России, всё больше опасения балаклавцев — в каком виде сохранится этот древнейший промысел и сохранится ли за рыбаками их причал», — сказано в сообщении.

Неуверенность в большой мере подпитывает отсутствие какой-либо официальной информации, отмечают в общественном движении.

Рыбацкое хозяйство состоит из шести бригад, почти 20 разных судов и порядка 60 человек, выходящих в море. Объединение рыбаков письменно обратились к губернатору Севастополя, чтобы получить разъяснения о дальнейшей судьбе своего дела.

«А пока мы и вся Балаклава ждём ответ, очень надеемся, что визитной карточке городка — её рыбакам, найдётся достойное место в обновлённой Балаклаве. Ведь недаром рыба, как символ, красуется на гербе Балаклавы. И сохранится не только колорит, к которому так ревностно относятся местные жители, но и жизненно важная отрасль, которая в прямом и переносном смысле кормит севастопольцев», — говорят общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь в настоящее время разрабатывает концепцию развития Балаклавы и Балаклавской бухты как международного центра туризма и яхтенной марины. Условием для реализации проекта является необходимость полной демилитаризации Балаклавской бухты.

Прибрежную территорию покидают погранслужба ФСБ и горнорудное предприятие. В Балаклаве «зачищают» землю для будущего строительства: правительством города подано около 300 исков об истребовании земельных участков.

По теме: Власти Севастополя отвергли украинский проект развития Балаклавы

Известно, что концепцией, которую обещают обнародовать к концу года, предполагается поэтапное освоение около 80 га земли, создание новой транспортной инфраструктуры, реновация бухты, благоустройство набережных и строительство яхтенной марины на 650 судов.