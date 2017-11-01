Киев, 1 ноября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. На Украине правоохранители продолжают расследование в деле о коррупции по делу «рюкзаков Авакова», которые закупались по сильно завышенным ценам для бойцов Нацгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM.

w100pebble Правосудие

Напомним, что вчера, 31 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замминистра МВД Сергея Чеботаря и представителя коммерческой фирмы Sl-ira, победившей на скандальном тендере.

После следственных действий в НАБУ, объявления подозрения и обследования в больнице Авакова-младшего и экс-заместителя главы МВД доставили в изолятор временного содержания Нацполиции, поскольку у НАБУ нет своего СИЗО. В ближайшее время — во второй половине дня 1 ноября — ожидается судебное заседание.

В свою очередь, сам министр внутренних дел Арсен Аваков уже попросил экспертов комментировать его отношения с президентом Украины Петром Порошенко «без передергиваний и спекуляций».

«Комментаторам моих отношений с президентом: перейдите из мира фантазий в реальность — это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и «Карточный домик» смотреть дальше не надо — вы расписываете круче», — заявляет министр.

Кроме того, сегодня же глава САП Назар Холодницкий отметил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд арестовать трех задержанных по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии по завышенной стоимости с правом внесения залогов порядка 5 млн гривен. По его словам, фигурантам дела грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В настоящее время лица находятся в изоляторе временного содержания. Детективами были направлены прокурорам на согласование ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения соответствующих залогов всем трем подозреваемым. В настоящее время, насколько я знаю, подозреваемые знакомятся с ходатайствами о мере пресечения. САП будет просить содержание под стражей для всех трех с альтернативой внесения залога по 5 млн грн. (186 тыс долл. — ред.) для бывшего заместителя министра внутренних дел и физического лица (Аваков-младший — ред.) и 4 млн грн. (148 тыс долл.) для предпринимателя, который якобы изготавливал эти рюкзаки (Владимира Литвина — ред.)», — сказал Холодницкий на брифинге в Киеве.

При этом он не стал опровергать наличие давления на САП после задержания сына главы МВД, хотя и не сообщил подробности.

«Но если бы мы оглядывались на такое, то ни одного дела не было бы», — добавил Холодницкий.

В то же время украинские эксперты и политологи не верят в то, что судебная и правоохранительная системы Украины способны наказать сына главы МВД Украины, который был уличен в коррупционных действиях.

Например, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что в настоящее время идут переговоры между президентом Порошенко и Аваковым.

«Понятно, что сына Авакова «отмажут» через суд после того, как его папа договорится с Порошенко. Но мы хоть немного повеселимся… Аваков написал в Твиттере, что у них с Порошенко всё хорошо. Значит, идет душевная грызня двух гиен… Источник в МВД: Аваков дал команду провести обыски и арестовать сына Порошенко», — шутит Корнейчук.

Вместе с тем, по его словам, арест Авакова-младшего был одобрен Вашингтоном, более того: активность НАБУ против сына главы МВД Украины — это прямой сигнал из Вашингтона, что подконтрольных радикалов сейчас нельзя использовать в политических разборках.

«Впрочем, ведь в игру могут включиться и другие силы. Как мы видели в январе 2014-го, когда вдруг появился некий «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И относительно мирный Майдан перешел в кровавое русло…» — анализирует Корнейчук.

А вот главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш считает, что отказ министра МВД охранять правительственный квартал, который совпал по времени с задержанием сына, показывает «беззащитность» президента Порошенко.

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра», — написал Аваков в Твиттере. «Хлам!»… Только в нашей стране государственный чиновник может так написать о гражданах и избирателях. И как будто они их охраняли! Вы ж себя от них охраняли! А вообще вся эта ситуация показала, насколько серливая сейчас у нас власть… В свете задержания сына Авакова НАБУ, ситуация со снятием министром МВД «охраны» с палаточного городка возле Рады выглядит как давление на Порошенко, демонстрация ему его беззащитности в случае, если сына не отмажут…» — отметил Гармаш.

В то же время стало известно, что решение Окружного админсуда, которым процедура торгов «рюкзаков Авакова» и их результаты признаны законными, выносил «скандальный» судья Евгений Аблов, который 9 декабря 2013 обязал «Беркут» разогнать т.н. «евромайдан».

"МВД выступило с официальным заявлением относительно дела «рюкзаков Авакова» сына Авакова. В этом заявлении прекрасное все. Хотя бы то, что Аваков использует всё министерство для защиты своего сына… Меня больше заинтересовал один аргумент, который использует МВД в своем заявлении — мол, есть решение Окружного админсуда Киева, которым признано процедуру торгов «рюкзачков» и их результаты законными», — информирует юрист, член общественного совета при НАБУ Роман Маселко.

Напомним, в феврале 2016 года программа «Схемы» (выходит на «Радио Свобода») обнародовала тайную видеозапись, предположительно сделанную в декабре 2014 года в кабинете Чеботаря. На ней хозяин кабинета якобы договаривается о сомнительной процедуре госзакупки партии рюкзаков для областных управлений МВД с человеком, которого авторы расследования идентифицировали как сына Авакова.

Как сообщалось, в июле 2015 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в деле о закупке рюкзаков для Нацгвардии. В сентябре 2016 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял о завершении следствия.

«Мы провели расследование, установили, что эти рюкзаки не отвечают установленным стандартам, то есть и ткань не та… и цены, соответственно, должны были быть другими. Может, в начале октября проинформируем общественность о завершении дела с хэштегом «рюкзаки Авакова», — обещал Холодницкий.