Ереван, 1 ноября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Самый главный фактор, который способствует росту интереса россиян к Армении — это очень высокий уровень взаимопонимания, истоки которого уходят в историю. Об этом в интервью «РГ» сказал президент Армении Серж Саргсян.

Ереван

По его словам, на туристический поток также повлияло то, что в феврале Армения разрешила россиянам въезжать в страну по внутренним общегражданским паспортам. Как отметил Саргсян, этой возможностью с начала года уже воспользовались более 50 тысяч граждан РФ, то есть приблизительно 10 процентов всего туристического потока из России.

По его словам, российских туристов, желающих провести отдых в Армении, с каждым годом становится все больше. Он также привёл статистику, согласно которой, в январе-сентябре текущего года число посещений российских граждан увеличилось почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас эта цифра близка к полумиллиону — 447 840 человек.

«Росту интереса россиян к Армении способствует много факторов. И самый главный — это, безусловно, очень высокий уровень взаимопонимания, истоки которого уходят в историю. Между гражданами Армении и России очень легко, естественно, я бы сказал, непринужденно продолжают развиваться чисто человеческие, дружеские отношения», — сказал глава Армении.

Он также сообщил, что туроператорами разработаны два основных турпродукта для российского рынка — «На уикенд в Армению с внутренними паспортами» и «Русский след в Армении».

«Одним словом, Армению надо увидеть своими глазами и ощутить своим сердцем!», — отметил президент Армении.

Оценивая перспективы развития туризма в целом он рассказал, что Армения как первая христианская страна с богатым культурным и духовным наследием является особым туристическим направлением для тех, кто желает совместить хороший и качественный отдых с новыми впечатлениями и ощущениями.

«Ввиду своего уникального цивилизационного притяжения Армения стала местом паломничества для людей со всех уголков мира», — считает Серж Саргсян.

По его словам, наблюдается устойчивая тенденция роста туристических поездок в Армению, в том числе, из России. Саргсян проинформировал, что горнолыжный курорт Цахкадзор, озеро Севан, лечебно-оздоровительный курорт Джермук, монастырский комплекс Татев, а также другие достопримечательности и памятники историко-культурного наследия Армении, уже давно завоевали внимание россиян.

«Но дело не только в экономике, не только в бизнесе. Важное значение имеет и то, что в Армении растет число людей, заинтересованных в том, чтобы в совершенстве владеть русским языком. Потому что большой туристический поток из России сам по себе нацеливает на знание русского языка и таксистов, и официантов, и представителей других сервисов, связанных со сферой услуг для туристов. Это очень важно», — сказал президент Армении.

На уточнение о том, мотивирует ли это, Саргсян сказал: «Конечно. Лучше, когда распространение языка является не лозунгом, а мотивированным решением самих граждан».

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