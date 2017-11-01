Москва, 1 ноября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Напомним, скандал с закупкой якобы несъедобных пайков для нужд Росгвардии разгорелся в июле нынешнего года. Тогда Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в рамках государственного контракта на поставку продовольствия для силового ведомства на сумму в 680 млн рублей в период с февраля по декабрь 2015 года. Ключевым фигурантом дела стал Барышский мясокомбинат (БМК), где и были произведены мясные консервы.

Aif.ru «Консервное» дело Росгвардии может закончиться чисткой

После многочисленных экспертиз и разбирательств Арбитражный суд Москвы постановил, что продукция предприятия соответствует установленным стандартам качества. Однако, несмотря на вынесенное судом решение, в конце сентября МВД возбудило ещё одно уголовное дело о хищении средств при поставках пайков для Росгвардии и Минобороны. По данным следствия, мошенничество было совершено группой более десяти человек по предварительному сговору.

Сразу после этого были арестованы совладелец БМК Михаил Лакшин, директор и владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, а также гендиректор и владелец компании ОПК Дмитрий Атрощенко. В настоящее время более подробной официальной информации по этому делу нет.

По информации KM.ru, к «консервному» делу непосредственно причастны заместитель начальника управления координации материально-технического и медицинского обеспечения департамента госзакупок Национальной гвардии Александр Елин и заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко.

В июле 2017 года активисты общероссийской общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок» зафиксировали нарушения и признаки сговора при закупке очередной партии индивидуальных рационов питания для Росгвардии с участием тех же лиц. Тогда в руки мошенников могли попасть 100 млн рублей, однако ФАС пресекла данное преступление. По мнению активистов общественной организации, именно Милейко является ключевой фигурой в мошеннической схеме с госзакупками. Примечательно, ранее этот чиновник уже неоднократно был участником громких разбирательств. Так, в 2012 году он был центральной фигурой в коррупционном скандале с закупкой бронежилетов для полиции и Минобороны РФ.

Следствие по «консервному» делу ещё не окончено. Как отмечают эксперты, вероятнее всего, оно может затянуться. Однако не исключена совершенно иная развязка событий — коррупционная чистка, начавшаяся в силовых ведомствах, настигнет и Росгвардию.