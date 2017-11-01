Москва, 1 ноября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил Владимира Щекачихина от должности генерального директора федерального казённого предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и ЖКХ РФ» в связи с утратой доверия.

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Соответствующее распоряжение от 30 октября 2017 года опубликовано 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Свой пост Щекачихин занимал с ноября 2006 года.

«Дирекция комплекса защитных сооружений» занимается эксплуатацией и содержанием комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, а также строительством других объектов, в отношении которых Минстрой России выполняет функции государственного заказчика.

Согласно информации на официальном сайте Дирекции, Владимир Щекачихин родился 11 февраля 1953 года в г. Венёв Тульской области. В 1981 г. окончил Ленинградский политехнический институт, инженер-строитель гидротехник. На строительстве сооружений защиты Ленинграда от наводнений прошел путь от мастера до генерального директора. С 2001 по 2006 гг. координировал вопросы финансирования проекта КЗС. Заслуженный строитель Российской Федерации.

На вынужденную отставку руководителя комплекса защиты Петербурга от наводнений уже отреагировал популярный политический канал «Незыгарь» в Telegram. «Ожидаем арестов и следствие», — такая запись появилась в ленте анонимного канала.

В самой Дирекции корреспонденту ИА REGNUM не смогли уточнить, кто исполняет обязанности директора в настоящий момент и отказались от комментариев.