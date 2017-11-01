Москва, 1 ноября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Общенациональный мемориал «Стена скорби» в Москве должна стать местом проведения значимых государственных событий, заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM координатор общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод. По его мнению, трагические события прошлого должны объединять разные политические силы в обществе и совершенствовать общественно-политические процессы в настоящем. Установка данного памятника поможет обществу избавиться от исторического нигилизма, глубже осознать, что происходило с народом в прошлом. Кроме того, Броду импонирует идея сделать «Стену скорби» местом присяги президентов при вступлении в должность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стена скорби

«Я считаю, что это очень значимое событие и для Москвы, и для России. Поскольку это и наш долг памяти безвинно убиенных людей, и отношение государства и общества к тому времени, когда были репрессии, уничтожалось инакомыслие, подвергались гонению интеллигенция, крестьянство, политические противники. Когда была создана система ГУЛАГа, узаконившая рабский труд, издевательства над людьми. Самые главные преступление сталинизма, на мой взгляд, — это неуважение к человеческой личности, к правам человека, деградация судебной системы, системы правосудия. Поэтому такой памятник поможет нам избавится от исторического нигилизма и позволит глубже осознать, что с нами произошло и как этого не повторить в будущем. Мне также понравилась идея Владимира Лукина о том, что будущие президенты должны произносить здесь присягу, и вообще это должно быть место, где будут проходить значимые государственные события», — считает Александр Брод.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября состоялось торжественное открытие общенационального мемориала «Стена скорби» в Москве. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин.

Мемориал представляет собой тридцатиметровую бронзовую скульптурную группу, на плоскостях которой нанесено слово «Помни» на разных языках. Как заявил на открытии Владимир Путин, монумент является «грандиозным» и «пронзительным».

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