Ярославль, 1 ноября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославле на некоторых улицах, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги», стирается новая пластиковая разметка. Об этом пишут пользователи социальных сетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Андрей Трифф Стершаяся разметка в Ярославле

В частности, уже через несколько дней после выполнения работ частично стерлась разметка «пешеходный переход» на улицах Терешковой и Рыбинской. Ранее пользователи соцсетей публиковали видео, в котором автор смог ботинком оторвать значительный кусок разметки на улице Терешовой.

Нанесение пластиковой разметки — существенная часть программы «Безопасные и качественные дороги», причем смысл ее использования заключается в большей долговечности и лучшей различимости участниками дорожного движения по сравнению с обычной, наносимой краской. Поэтому возмущение горожан недолговечностью новой разметки вполне объяснимо. В мэрии города признают, что проблема с разметкой существует, но решать ее будут уже весной.

«Да, мы знаем, что разметка в некоторых местах уже стирается. В любом случае, существует гарантия, и подрядчик должен будет устранить все дефекты за свой счет. Однако сейчас, когда выпал снег, делать это бессмысленно. Разметка будет восстановлена весной, в сухую погоду», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего по программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации было выделено 1 миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них — деньги федерального бюджета, 552 миллиона — областные, остальные — муниципальные. Работы, как следует из сообщения сайта мэрии Ярославля от 1 июня 2017 года, должны были завершиться 1 октября.