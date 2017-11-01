Астана, 1 ноября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе официальной встречи с королем Иордании Абдаллы II вручил ему международную премию «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», сообщает 1 ноября пресс-служба президента республики.

Kremlin.ru Король Иордании Абдалла II

«Учитывая роль нашего государства, я учредил специальную премию тем, кто отличился в борьбе против ядерного оружия. Премию номер один Казахстан решил присвоить вам, и соответствующий указ я подписал», — заявил Назарбаев.

По его словам, в условиях конфликтов Иордания продолжает играть миротворческую роль и принимает активное участие в Астанинском процессе.

«Иордания приняла более одного миллиона сирийских беженцев, вы оказываете финансовую и гуманитарную помощь Сирии», — подчеркнул Назарбаев.

В свою очередь Абдалла II выразил признательность за врученную награду и подчеркнул доверительный характер сложившихся отношений между странами.

«Мы очень ценим, что вы делаете этот мир более совершенным и безопасным. Ваше лидерство очень важно для всех», — заключил король Иордании.

Напомним, накануне в Казахстане состоялось пленарное заседание делегаций правительства Сирии, сирийской оппозиции, представителей ООН, США, Иордании и стран-гарантов в рамках Астанинского процесса.