Ленинградская область, 1 ноября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Известные туристические достопримечательности Ленинградской области — город Гатчина и село Стара Ладога — могут получить новый федеральный статус в силу своей истории.

Старая Ладога

В настоящее время идет подготовка к разработке документации с целью определения историко-культурной ценности населённых пунктов Ленинградской области и обоснования решений об их включении в перечень исторических поселений федерального или регионального значения. Об этом сегодня, 1 ноября, на заседании общественного совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Ленобласти сообщил председатель областного комитета по культуре Евгений Чайковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Такие обследования проводятся в отношении городов Гатчины, Шлиссельбурга, Ивангорода, Новой Ладоги и села Старой Ладоги. По предварительным консультациям с экспертами, которые сейчас заканчивают работы, получается, что город Гатчина и село Старая Ладога можно внести в перечень исторических поселений федерального значения, а Шлиссельбург, Ивангород и Новую Ладогу — в перечень исторических поселений регионального значения», — рассказал Евгений Чайковский.

По его словам, в 2017 год было проведено 180 историко-культурных экспертиз объектов архитектурного наследия и 30 экспертиз объектов археологического наследия с целью обоснования включения этих объектов в государственный реестр объектов культурного наследия.

Глава комитета добавил, что региону удалось на 100% исполнить поручение президента России Владимира Путина о включении в государственный реестр объектов культурного наследия объекта регионального и федерального значения, расположенных на территории Ленинградской области.

Гатчина является промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленобласти, а также крупнейшим населенным пунктом региона с населением более 95 тыс. человек. Предполагается, что в недалеком будущем Гатчина станет столицей региона. Туда же переедет администрация Ленобласти, которая в настоящее время находится в Петербурге.

Старая Ладога — первая столица древней Руси, именно здесь в 862 году стал княжить Рюрик. Установленный археологами возраст поселения насчитывает более 1260 лет. Староладожская крепость сохранилась по сей день, ежегодно ее посещают десятки тысяч туристов.