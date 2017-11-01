Эгоизм США зашкаливает, Крым приходит в себя после диверсии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Новые требования: резолюцию Киева по Крыму поддержали более 30 стран;
- Обошлись без экспертов: доклад по химатакам в Сирии Россия считает «любительским»;
- Эгоизм зашкаливает: каков на самом деле подход США к Минским соглашениям;
- Не исключена диверсия: что стало причиной подрыва газопровода в Крыму;
- Крик души наследников: президента России просят вернуть День Победы над Японией.