Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 ноября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. 31 октября 2017 года в Летнем саду Переславля-Залесского состоялось совместное совещание членов инициативной группы жителей и представителей администрации города, отвечающих за реализацию проекта губернаторской программы «Решаем вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Летний сад

Среди всех объектов, реализуемых по программе «Решаем вместе» в Переславле, Летний сад стал самым сложным. В проект неоднократно вносились изменения, общественность много раз выступала с критикой проводимых работ. Когда подрядчики в сентябре начали подготовку территории в саду без археологического наблюдения, дело дошло даже до обращений в полицию, Департамент охраны объектов культурного наследия и взаимных обвинений специалистов и представителей администрации. К проблемам благоустройства Летнего сада подключились тогда представители ОНФ — они выехали в Переславль, рекомендовали администрации наладить диалог с общественностью и сделать работу по проекту максимально открытой. В итоге начавшиеся в сентябре работы были приостановлены до прихода на объект археолога. Теперь инициативная группа и администрация пытаются восстановить взаимодействие, хотя времени на это уже почти не осталось.

По заявлению директора МКУ «Центр развития» Дениса Усманова работы завершаются. Окончательный срок назначен — это 10 ноября. Необходимо отметить, что это позже даты официального окончания работ по объектам «Решаем вместе» — они должны были завершиться 31 октября, а в ноябре запланировано подведение итогов. Сейчас в Летнем саду производится асфальтирование дорожек и установка столбов освещения. В скором времени должна появиться детская площадка. Все замечания и предложения по устранению недостатков Денис Усманов предложил вносить после окончания работ. Замечаний у представителей общественности накопилось много. Прежде всего, это отсутствие взаимодействия между инициативной группой и администрацией, а также практически полное отсутствие проектной документации. Так, член инициативной группы, научный сотрудник Переславского музея-заповедника Елена Шадунц, обратившая внимание Дениса Усманова на некачественную укладку асфальта, сказала, что исправить это будет невозможно, так как у подрядчика нет на руках документации, предписывающей уложить покрытие правильно. После приемки работ подрядчик не примет претензии, так как они будут необоснованными.

В целом же Елена Шадунц посетовала на закрытость проекта «Решаем вместе» и непроработанность документации по благоустройству такого важного для города места, как Летний сад:

«Заявленная губернатором открытость и прозрачность проектов «Решаем вместе» к проекту благоустройства Летнего Сада почему-то не относится. Во всяком случае, до последнего времени администрация ограничивалась информационными сообщениями, отказывая участникам инициативной группы в доступе на объект и обсуждении произошедших в проекте изменений. Собственно, и проекта настоящего здесь не было, ограничились эскизом планировки, несколькими чертежами дорожных покрытий и сметой. Между тем объект очень интересный. Мы очень надеемся, что работа археологов принесёт не просто груду артефактов, а добавит новую информацию именно по городскому ландшафту» — считает научный сотрудник.

Похожая точка зрения у члена ВООПИик Александры Андреевой:

«Когда реализация проектных мероприятий подошла к концу, представители администрации Переславля пошли на контакт с инициативной группой граждан. Мое личное мнение — участки работ по благоустройству, разработку проектов, осуществление контроля следует отдавать специалистам из Управления архитектуры и градостроительства. Они понимают, как работать с территориями и объектами на них (малыми формами, озеленением, навигацией, освещением, дорожно-тропиночной сетью), умеют работать с документацией и контролировать подрядчиков. В этом случае результат будет гораздо лучше. Сейчас в Летнем саду очень много проблем, касающихся работы с зелеными насаждениями, устройством освещения, вертикальной планировкой и дорожным покрытием» — говорит Александра Андреева.

По ее мнению, следует принять как данность, что благоустройство — это не такой простой процесс, особенно, если речь идет об историческом саде, и тут надо дать возможность работать и архитекторам, и специалистам по озеленению.