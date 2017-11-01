Ярославль, 1 ноября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославской области разрабатывается законопроект о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

Проект закона, разработанный прокуратурой Ярославской области, прошел обсуждение в областной думе на депутатских слушаниях, посвященных молодежной политике в Ярославской области.

«Потребность в труде несовершеннолетних составляет 20 тыс человек в летний период. Существующий сейчас формат организации работы несовершеннолетних не удовлетворяет эту потребность. В связи с этим считаю, что законопроект о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних, который обсуждался на депутатских слушаниях, является именно тем инструментарием, который позволит решить проблему. В ряде субъектов федерации такой закон принят и эффективно работает», — сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Сейчас проект закона проходит активное обсуждение. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин предложил обязывать работодателя с численностью работающих более 100 человек принимать на работу определенное количество несовершеннолетних на временные рабочие места. Сейчас труд подростков оплачивается из бюджета, но потребность в них выше, и не все желающие могут использовать летние каникулы для заработка. Уполномоченный по правам ребенка предложил, чтобы платить несовершеннолетним могли и сами предприятия.

Депутаты областной думы приняли решение войти в рабочую группу при правительстве Ярославской области, которая изучает это законопроект.