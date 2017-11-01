Сургут, Югра, 1 ноября, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Общественники и ученые Сургута призывают к спасению редчайшего ботанического сада в парке «За Саймой». По мнению научных сотрудников Сургутского государственного университета, масштабная реконструкция парка отдыха грозит уничтожением редким видам деревьев и растений, которые на протяжении многих лет культивировались в самом северном ботаническом саду мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы union-press.ru Ботанический сад Югры

Проект реконструкции парка «За Саймой» реализуется в рамках программы по формированию комфортной городской среды Сургута. Власти города стремятся освоить 6 млн рублей, 90% из которых являются федеральными средствами. Будущая детская площадка и теплый туалет, предусмотренные проектом, грозят вырубкой деревьев ценных пород на интродукционной площадке ботанического сада.

Ученые просят не трогать сад, имеющий мировую ценность как самый северный в мире. Ведь администрация города ранее предложила перенести сад в немноголюдное место, что невозможно, по мнению ученых-ботаников — растения приживаются годами, и лишь благодаря титаническим многолетним усилиям они растут в суровых климатических условиях Югры.

Ректор вуза Сергей Косенок опубликовал на сайте СурГУ открытое обращение к властям муниципалитета. Ученый просит не уничтожать то, что создавалось годами. Он также напомнил, что многие растения, собранные в коллекции ботанического сада «За Саймой», получены из коллекций ботанических садов Санкт-Петербурга, Новосибирска, Петрозаводска, Уфы, Йошкар-Олы, Самары, Южно-Сахалинска. В коллекции ботанического сада содержится на сегодня 20 видов «краснокнижных» растений.

«Ситуация, сложившаяся вокруг ботанического сада, требует продуманного и ответственного решения в связи с тем, что речь идёт о преобразованиях, которые направлены на природный объект. Мы включились во Всероссийскую систему ботанических садов и дендропарков. Через эту площадку наш город стал известен как центр биоэкологических исследований, как форпост для поэтапного продвижения ценных культур растений и агротехнологий в Арктику», — поясняет значимость сургутской интродукционной площадки Сергей Косенок.

Со стороны ученых СурГУ звучит предложение об интеграции ботанического сада в благоустроенный парк «За Саймой», о создании единого природно-рекреационного комплекса парка. Также ректор Сергей Косенок отмечает, что до сих пор не решен вопрос о статусе и подчинении ботанического сада.

На данный момент мэрия Сургута приняла решение подвинуть детскую площадку на 45 метров, чтобы не задеть ботанический питомник. Ученые СурГУ готовят концепцию дальнейшего развития сада, одновременно в горадминистрации разрабатывают очередной проект превращения парка «За Саймой» в зону отдыха горожан. В декабре станет известно, договорились ли благоустроители и ботаники. На конец года намечено общественное обсуждение реконструкции парка.