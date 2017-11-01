Москва, 1 ноября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Эйфория, которая присутствует на нефтяном рынке связана в том числе с некоторыми достижениями ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Так, добыча нефти в рамках картеля снизилась на 80 тыс. баррелей в сутки до 32,78 млн баррелей в сутки в октябре, согласно данным Рейтер. Таким образом, уровень соблюдения глобальных договоренностей вырос до 92% в предыдущем месяце против сентябрьских 86%», — привел цифры эксперт.

В свою очередь американская нефтяная отрасль все еще продолжает восстанавливаться после ураганов и наращивает добычу. На полное восстановление потребуется еще какое-то время. Динамику можно отслеживать в частности по данным от минэнерго США, которые публикуют запасы.

«Таким образом, пока ситуация складывается в пользу роста. Вероятно, он продолжится, учитывая также тот факт, что ОПЕК+ настроен и после 2017 года сохранять соглашения. Единственное, что вносит неопределенность, это непонимание как соглашение будет сворачиваться», — полагает Капустянский.

1 ноября Brent торгуется выше $61 за баррель. Учитывая текущую динамику, нефть вполне может закрыть 2017 год выше зоны поддержки $56-$58 долларов за баррель.

«В краткосрочной перспективе котировки, вероятно, будут тестировать отметку $62 за баррель», — считает эксперт.

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