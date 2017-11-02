Минск, 3 ноября, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Министр экономики Белоруссии Владимир Яновский заявил о планах добиться роста малого и среднего бизнеса в ВВП страны на 14% — с нынешних 26% до желаемых 40%. По мысли белорусских экономистов, такой рост поглотит увеличившееся число безработных и станет хорошим подспорьем хозяйству республики на фоне наблюдающегося ухудшения в показателях внешней торговли, роста зарплат и производств. Но выйдет ли всё так гладко в развитии данного сюжета, как видится на бумаге?

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Президенту Лукашенко необходимо будет внимательно следить за тем, чтобы либерализация пошла на пользу именно Белоруссии, а не, как это часто бывает, исключительно либерализаторам. Многими экспертами либерализационный подход оценивается как не более чем популистская попытка отвлечь граждан страны фантомом успешности на фоне продолжающегося ухудшения в экономике.

Есть ли у Лукашенко шанс добиться позитивного эффекта, читайте в статье: Белоруссия взяла курс на либеральное экономическое самоуничтожение

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