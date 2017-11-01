Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. На Ростов-на-Дону и область в последние дни октября обрушился ураган, который принёс немало бед. Стихия не только спровоцировала выход рек из берегов и подтопления, но и повалила деревья. Сильных порывов ветра не выдерживали даже хорошо укреплённые конструкции, передаёт ИА REGNUM 1 ноября.

ИА REGNUM На Ростовом-на-Дону сгустились тучи

В социальных сетях жители Донского региона выкладывают фотоснимки с мест происшествий. Так, в Западном микрорайоне ветер сорвал балкон. Инцидент произошёл в переулке Жлобинском поздно вечером, поэтому пострадавших, к счастью, удалось избежать.

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Жители прибрежных районов в областном центре, а также Азове и Таганроге подсчитывают ущерб и приводят свои частные подворья в порядок. Накануне сюда пришла большая вода. Очевидцы сообщили о подтоплении домов и в хуторе Рогожкино Азовского района.

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Большая вода подтопила сёла и хутора Ростовской области

По информации специалистов Ростовского гидрометцентра, ветровой нагон на устьевом участке реки Дон и в Таганрогском заливе принёс циклон. Так, 31 октября ночью уровни воды у Азова, Аксая и Ростова-на-Дону достигли неблагоприятных отметок, максимумы превышали их более чем на 40 см. В ближайшие дни стихия покинет регион — уже к утру 1 ноября ветер начал стихать, но порывы до 15−20 м/с не исключены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2014 года на Ростовскую область обрушился сильнейший ураган. В течение двух дней бушевавшая стихия сносила всё на своём пути. В результате подтоплены оказались более 3,8 тыс. домов, более 10 социальных объектов. Многочисленные порывы линий электропередачи на несколько дней оставили без света около 230 тыс. жителей Дона. В семи муниципалитетах был объявлен режим ЧС. Больше всего пострадали от непогоды Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Азовский, Неклиновский, Мясниковский, Багевский районы. Ущерб от урагана превысил 1 млрд рублей.