Москва, 1 ноября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Последние два года снижение российской валюты по отношению к доллару носило всегда ограниченный характер. Текущая ситуация, вероятно, не исключение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Вскоре шумиха вокруг расширения санкций в отношении ряда российских компаний со стороны США утихнет, и покупки российских активов продолжатся», — отметил эксперт.

По его мнению, их доходность по-прежнему привлекательна, даже несмотря на недавнее снижение ставки со стороны ЦБ РФ до отметки 8,25%, и начавшийся рост инфляции, согласно недельным данным от Росстата.

«Более того, укреплению рубля способствует нефть, обеспечивая прирост экономики России за счет чистого экспорта. Brent торгуется выше $61 за баррель. Учитывая текущую динамику, нефть вполне может закрыть 2017 год выше зоны поддержки $56−58 долларов за баррель», — полагает Капустянский.

Имея текущие факты на руках можно предположить, что основной риск для рубля сейчас заложен в дальнейшем сужении реальной доходности между российскими и американскими активами, за счет сокращения разницы между процентными ставками, растущей инфляции, а также удорожания страховых инструментов типа CDS, которые хеджируют страновой риск, связанный с вложениями в российские активы, пояснил он.

«Технически валютная пара usd/rub в ноябре будет пытаться удерживаться в прежнем диапазоне 56−58,5. Однако, если же его верхняя граница будет пробита, то не исключено, что ноябрь для пары usd/rub завершится в пределах уровней 58,5−60,70», — считает эксперт.

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