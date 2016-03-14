Липецкая область, 23 апреля, 2008, 11:20 — ИА Регнум. Договор о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилья подписали 22 апреля глава администрации Липецкой области Олег Королев и генеральный директор федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин . Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

В соответствии с подписанным документом, Липецкая область получит почти 298 млн. рублей из федеральной казны и аналогичную сумму из областного бюджета. В программе освоения выделяемых средств участвуют три города - Липецк, Грязи и Усмань. 112,7 млн. рублей из выделенных фондом средств будут потрачены на переселение граждан из ветхого в благоустроенное жилье. Остальная сумма предназначена для капитального ремонта, который даст возможность улучшить жилищные условия для 25 тыс. человек.

Липецкая область стала десятым регионом, заявку которого удовлетворил федеральный Фонд, отметил в ходе церемонии подписания Цицин. Накануне подобный документ подписан с администрацией Тамбовской области, где сумма инвестиций в ЖКХ превысит 380 миллионов рублей. Всего за четыре месяца работы в 2008 году администрацией государственной корпорации рассмотрены заявки 12-ти регионов.

"Еще в конце прошлого года мы сообщили всем субъектам Федерации лимиты финансовой помощи, на которую они могут рассчитывать. Не все приняли участие в программе. 12 регионов уже получили более семи миллиардов рублей. Удовлетворение заявки Липецкой области свидетельствует о том, что регион выбрал правильное направление в решении такой сложной проблемы, как реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Область показывает пример того, как в тесном взаимодействии можно добиваться успеха. До конца года мы ждем от вас еще одну заявку - на 400 миллионов рублей, а в целом за четыре года объем федеральной поддержки может составить свыше двух миллиардов рублей", - сказал гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ. В подтверждение своих слов Цицин передал Королеву копию платежного поручения на финансовые ассигнования.