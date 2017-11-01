Грозный, 1 ноября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. К смерти Амины Окуевой (Натальи Никифоровой — ред. ИА REGNUM ) причастны спецслужбы Украины. Женщину, которую они приставили к Адаму Осмаеву, командовавшему так называемым чеченским батальоном, убили за то, что она больше стала не нужна. Об этом заявил сегодня, 1 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«На Украине никогда не было и нет «чеченского батальона». Это агитпроповский миф, призванный создать видимость поддержки чеченцами преступного режима Киева. Мифическому батальону нужен был и такой же бандит-командир. На эту роль вытащили некого Адама Осмаева. Как он мог командовать, если сам находился под каблуком Натальи, приставленной к нему спецслужбами», — написал он в своем канале Telegram.

По словам Кадырова, то, что Окуеву называют чеченкой, не соответствует действительности, она «не имеет никакого отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу». И российский след, о котором сразу же после ее убийства заговорили на Украине, это тоже, уверен Кадыров, способ увести народ республики от внутренних проблем. На самом деле, искать убийц нужно среди своих, считает он.

«Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе. Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — заявил чеченский лидер.

По его словам, украинские спецслужбы решили убить сразу трёх зайцев: «избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах».

«Но уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины и пустыми разговорами о российском следе», — подытожил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM Амина Окуева была убита 30 октября на Украине. Автомобиль, в котором она ехала вместе с мужем Адамом Осмаевым, был расстрелян неизвестными около железнодорожного переезда в Глевахе Киевской области. Женщина скончалась на месте. Получивший ранение в ногу мужчина был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

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В полиции Украины назвали убийство супруги командира батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой заказным, а секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что это «террор со стороны России».

Напомним, что покушение на Окуеву и Осмаева уже совершалось летом 2017 года. Нападавший ранил мужчину, но Окуева смогла задержать злоумышленника.

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